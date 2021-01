Der plötzliche Tod von Thomas Heilborn, der am 15. Oktober im Alter von 70 Jahren gestorben ist, hat den TC Union Münster tief ins Mark getroffen – und weit über die Vereinsgrenzen hinaus in der Tennisszene für große Trauer gesorgt. Von jetzt auf gleich war der Coach, der seit 1963 in dem Club gewirkt hatte, der die Seele des TCU war, nicht mehr da.