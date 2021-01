Eine Pandemie hat das Vereinsleben ausgebremst, es liegt nahezu brach. Und doch ruft der Deutsche Badminton-Verband turnusmäßig seine Bestandserhebung aus. Mitglieder zählen heißt es in diesen Tagen beim SC Münster 08. Die gute Nachricht: Nullacht hat in der Corona-Krise nur wenige Aktive mehr verloren als in den vergangenen Jahren.

Aber – und das ist der erschreckende Trend wie in vielen Gruppierungen des Hallensports: Neueinsteiger bleiben aktuell außen vor. „15 bis 20 waren es etwa pro Saison“, verrät Abteilungsleiter Lars Göding. In Zeiten ohne Schnuppertraining, bedingt durch die geschlossenen Tore, gibt es null Zuwachs.