Münster -

Wann die Saison 2021/22 beginnt oder beginnen kann, ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht sicher vorherzusagen. Was aber feststeht: Wann immer der erste Ball in der kommenden Spielzeit rollen wird, wird der 1. FC Gievenbeck gerüstet sein. Bereits mit 19 Spielern einigte sich der Westfalenligist um Trainer Florian Reckels auf eine weitere Zusammenarbeit – Respekt.