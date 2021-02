Münster -

Von Henner Henning

Luisa Keller hatte anfangs ihre Zweifel. Ist der Weg über das Sportinternat in Münster der richtige? Als sie 2018 zur Juniorsportlerin des Jahres in Münster gewählt wird, dämmert es ihr schon längst. Ja, das kann alles nicht so schlecht gelaufen sein. Heute spielt die 19-Jährige in Vilsbiburg.