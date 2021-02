Die Frauen-Nationalmannschaft der Ruderinnen bleibt aus gegebenem Anlass auf dem Teppich – einer Art Rudermatte, weil auf dem Wasser derzeit wenig bis nichts geht. „Teilweise war die Strecke sogar zugefroren, aber bei bis zu minus acht Grad und ganz schön viel Wellen, können wir auch sonst nicht draußen rudern“, sagt Ida Kruse .

Simulation im „Ruderkasten“

Die Athletin des RV Münster wählt am Stützpunkt der Riemennationalmannschaft in Potsdam gemeinsam mit ihren neun Kolleginnen und Bundestrainer Tom Morris stattdessen ein in jeder Hinsicht wohl überdachtes Programm: Mit variablen Ergometern sowie eben dem „Ruderkasten“ auf den Schwimmatten im Indoorbecken. Der kann viel, simuliert die Rennsituation, misst alle Leistungsparameter, bleibt am Ende aber doch nur ein Behelf.

Hoffen auf Trainingslager Ende Februar

„Wir hoffen, dass wir Ende Februar in ein Trainingslager fahren können“, sagt Kruse. Wohin es dann geht, steht noch nicht fest, auch nicht, mit welchen Booten. Aktuell sind der Renn-Achter sowie die Trainings-Zweier noch in Portugal verschollen, wo sie vor Start des Wintertrainingslagers im Januar von der Corona-Virus-Mutante überrascht wurden – und jetzt auf den Rücktransport warten.„Wir haben aber sofort Ersatzboote gestellt bekommen“, gibt Kruse Entwarnung. Schon im April soll sich der deutsche Achter bei den Weltcups in Bestform präsentieren und das letzte Ticket für die Olympiateilnahme buchen. „Zumindest planen wir jetzt so, als würde das alles auch stattfinden.“