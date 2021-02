Frust und Motivationsmangel sind nicht selten das Resultat einer völligen Planlosigkeit. Für gewöhnlich definieren sich Sportler in der Spitze über Vergleiche, Wettkämpfe. Nur was tun, wenn coronabedingt Veranstaltungen reihenweise gecancelt werden? Es mitunter als Folge zu finanziellen Engpässen kommt? Tarik Ibrahim ist gerade 24 Jahre jung. Vor der Pandemie steht der Boxer des BC Münster 23 in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm vor einer großen Karriere. Deutscher Juniorenmeister 2011, nationaler Titelträger in der Elite 2016 und 2018. Seit 2017 ununterbrochen Teil der Nationalmannschaft. Wo süße Träume reifen. Im Februar 2021 finden sich in der sonst so heilen Boxwelt des aufstrebenden jungen Mannes tiefe Risse.