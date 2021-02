Ende Januar hat der Handball-Verband Westfalen (HVW) die Saison 2020/21 offiziell abgebrochen. Ein oder zwei Spieltage konnten im Oktober absolviert werden, danach zwang die Pandemie den Amateursport in die Knie. Die Handballer zogen als Erste und sehr frühzeitig den Stecker. Weil dies manchen ambitionierten Club hart traf, machte der HVW das Angebot, in Turnierformen Aufsteiger zu ermitteln. Vereine mit weniger anspruchsvollen Zielen wurde ein Ligapokal auf regionaler Ebene in Aussicht gestellt. In Münster gibt es zwar anerkennende Worte für die Verbands-Initiative, aber auch eine breite Skepsis. Ostendorf wiegelt ab Westfalia Kinderhaus ist die Nummer eins in der Stadt. Drei Mannschaften spielen mindestens in der Landesliga, der Wunsch nach Normalität ist ausgeprägt.