Aus etwas Schlechtem kann durchaus Gutes entstehen. Das strikte Versammlungsverbot in Zeiten von Corona führt mitunter zu neuen (digitalen) Angeboten – eine Chance für den Sport. Tri Finish hat sie genutzt. 3000 Euro spülten vom Landessportbund NRW in die Vereinskasse. Quentin Staudinger hat seine Triathleten mobil gemacht. Quentin, die Auswirkungen der Pandemie auf den Sport sind gravierend. Wie motivieren Sie sich jeden Tag als Bundesliga-Triathlet aufs Neue? Staudinger: Motivationspro­bleme sind aktuell ein großes Thema, auch für mich. Im vergangenen Jahr gab es kaum Wettkämpfe. Highlight war das einzige Bundesliga-Rennen in Saarbrücken im September.