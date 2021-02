Coach Rob schleust Champ ins Mammuts-Training

Irgendwie der amerikanische Traum: Als Jugendliche stehen Willie J. Robinson jr. und Byron Leftwich Seite an Seite auf dem Football-Field für die Junior High in Washington DC. Quarterback Byron (zwölf Jahre) und Linebacker Willie (14) harmonieren nicht nur auf dem Feld prächtig. Die „best buddies“ blieben über Jahrzehnte und Ozeane hinweg in Kontakt – und beide auch ihrem Sport und ihrer Leidenschaft treu.

Zwei Lebenswege: Harsewinkel/Westfalen oder Tampa/Florida

Der eine gewann 2008 den Super-Bowl als Spieler mit den Pittsburgh Steelers und 13 Jahre später als Offensive Coordinator mit dem Tampa Bay Bucs, den anderen zog es als Football-Entwicklungshelfer in die alte Welt. Der eine trainiert aktuell Superstar Tom Brady , der andere Sven Reetz, Quarterback der Münster Mammuts in der NRW-Oberliga. Der eine lebt im Sunshine State Florida, der andere mit Frau und den beiden Töchterchen Lucia (3) und Sofia (6) im westfälischen Harsewinkel. Glücklich und zufrieden sind sie beide. Davon konnten sich die Spieler Mammuts am vergangenen Donnerstag im Wortsinne ein Bild machen, als sich „Coach Rob“, wie ihn die Mammuts respektvoll nennen, unvermittelt aus Tampa ins Zoomtraining einschaltete – und keinen Geringeren als Super-Bowl-Champ Byron Leftwich im Schlepptau hatte. „Ein Riesending“, sagt Mammuts-Coach Sascha Krotil. „Für einen Moment schien es, als gäbe es kein Corona.“ Wir erreichten „Coach Rob“ kurz vor dem Rückflug nach Deutschland in Washington.

Coach Rob William J. Robinson jr. ist in Münster nur „Coach Rob“. Seit drei Jahren arbeitet der 43-Jährige mit den Mammuts – zunächst als Defensive Coordinator parallel zu seiner Verpflichtung als Headcoach bei den Hannover Spartans (GFL 2). Seit 2019 gilt die volle Kontenration den Mammuts, bei denen er jetzt die Offense und die Special Teams betreut. Seine Wurzeln hat Robinson als Spieler der University of Louisiana-Lafayette in den USA. Er war später unter anderem Positionstrainer am West Virginia Wesleyan College. Seit 2003 ist der US-Amerikaner in Europa zu Hause – vermittelt von Kult-Trainer Patrick Ensume. Als Spieler war er in Italien und in Frankreich aktiv. Seit 2010 arbeitete Robinson als Positionstrainer der französischen Nationalmannschaft. 2013 heuerte er dann als Headcoach bei der Lübeck Cougars in Liga zwei an, ehe er über die Bielefeld Bulldogs (Regionalliga) und die Hannover Spartans zu den Mammuts kam. ...

Guten Morgen Coach Rob. Wie kommt es, dass Sie Byron Leftwich für ein Mammuts-Training freischaufeln konnten? Der dürfte doch als aktueller NFL-Champion Besseres zu tun gehabt haben ...

Coach Rob: Nein. Wir hatten gerade gefrühstückt, und das passte wunderbar. Und ganz ehrlich: Wenn die Jungs in Münster sagen, sie seien begeistert gewesen, dann gilt das erst recht für Byron. Der hat sich riesig gefreut, wieder mit beiden Füßen in der Welt zu sein. Mit footballbegeisterten jungen Menschen auf einem anderen Kontinent zu sprechen, das ist es, warum wir diesen Job machen.

Dieser Job fällt aber schon sehr unterschiedlich aus. Hier der Super Bowl , da der Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga ...

Coach Rob: Darum geht es gar nicht. Immer nur nach Ligen und Geld zu schauen, macht nicht glücklich. Bei den Mammuts stimmt die familiäre Atmosphäre, der Club ist absolut loyal, das ist eine große Qualität. Ich hatte Angebote von den Düsseldorf Panthers und den Solingen Paladins – aber ich habe mich für die Mammuts entschieden.

Aber am Ende muss auch immer die Familie versorgt werden können.

Coach Rob: (lacht) Das kriege ich schon hin. Und es heißt: Better a penny each day than a million dollar in a lifetime.

Sie sind extra nach Tampa geflogen, um Byron zu unterstützen. Hatte der überhaupt Zeit für Sie?

Coach Rob: Der hat mich sogar am Morgen vor dem Spiel noch angerufen.

Um die Strategie für Brady abzusprechen ...

Coach Rob: Nein, um mir zu sagen, dass er keine Tickets für mich bekommen hat.

Dann gab es den Super Bowl doch nur auf dem Bildschirm. Da hätten Sie auch in Deutschland bleiben können ...

Coach Rob: Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass mein Hotelzimmer direkt am Beach war ...