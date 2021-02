Die aktuelle Zweitliga-Tabelle kann sich sehen lassen: Die Rugby Tourists belegen da den dritten Platz – untermauert durch einen überzeugenden 29:12 Erfolg gegen den Wiedenbrücker TV. Ein starker Auftritt, so vermutet man bei den Tourists am Pleistermühlenweg. So ganz genau kann sich leider keiner mehr an diesen Triumph erinnern. Diese letzte Ligapartie datiert auf den 30. November 2019, dann ging der Zweitligist zufrieden und bester Dinge in die Winterpause – aus der er bis heute, zwei Winter später, nicht mehr so recht zurückkehren sollte. Die Saison wurde nie beendet. Kurzes Intermezzo im Sommer Im Sommer 2020 konnten die Männer, die Frauen und der Nachwuchs der Touristen dann noch mal für einige Wochen zurück auf den Platz – es durfte zumindest trainiert werden.