Dariusz Lassotta ist ein kräftiger Junge. 91 Kilogramm bringt der 22-Jährige auf die Waage. Der junge Mann aus Oberaden gehört im Schwergewicht zu den großen Hoffnungsträgern des heimischen Boxzentrums in Münster. Paris 2024 – das ist sein langfristiges Ziel. Ein ambitioniertes, für das er täglich Schweiß lässt. „Olympia ist das Größte“, sagt sein Trainer Engin Bereketoglu. Er will seinem Schützling die nötige Härte und Durchschlagskraft mit auf den Weg geben. Herr Bereketoglu, wie groß ist die Vorfreude auf den März? Bereketoglu: Riesig. Ich gehe für einen Monat in Elternzeit. Mein jüngster Sohn ist gerade sieben Monate alt.