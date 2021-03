Die Ausschreibung steht seit dem 1. Januar auf der Homepage und in der App des ausrichtenden Vereins W+F Münster, die Anmeldung beim Verband ist getätigt, das Organisationsteam steht bereit für den Saerbecker Triathlon. Noch wird am Event festgehalten (4. Juli). Der Eichenprozessionsspinner 2017 und Corona 2020 haben zu Absagen der Veranstaltung geführt. Das Team ist jedoch optimistisch, den Sport 2021 wieder an den Start zu bringen.

Kein Massenstart, weniger Teilnehmer, keine Zuschauer und keine Siegerehrung, aber ganz viel Sport – so könnte es gehen. Insbesondere von der fortschreitenden Zahl geimpfter Personen sowie von den bald zur Verfügung stehenden Schnelltests verspricht sich die ­Orga-Crew zusätzliche Möglichkeiten. Eine große Frage bleibt allerdings. Es ist zu klären, ob ein Triathlon ein Sportfest oder ein Wettkampf ist. Im letzten Jahr hat der Kreis Steinfurt hier die Kategorisierung „Sportfest“ vorgenommen – und die Durchführung dieser Events war untersagt. Die „Macher“ von W+F sehen es eindeutig als Sportwettkampf und verzichten ausdrücklich auf alle Elemente, die einen Festcharakter vermuten lassen könnten. Hier hoffen die Veranstalter auf einen differenzierten Blick durch die Behörden.

Anmeldungen sind im Netz möglich: