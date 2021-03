Über Lea Brückners Schreibtisch hängen zwei Zettel. Jeder bildet ein Extrem. Der eine dokumentiert Fortschritte im Medizinstudium. Der andere eifert nach Spitzenzeiten im Laufsport. Ein Hobby bildet wohl keins von beiden mehr: Brückner ist eine von nur 214 Personen, die am Sonntag beim Dresdener „Invitational Run“ mitlaufen dürfen. Ihre Bestzeit von 35:42 Minuten reicht auf zehn Kilometern zur Qualifikation. Brückner zählt zur Profiszene. Eine Zielzeit setzt sie sich nicht. Insgeheim hofft sie aber wohl auf die magischen 35 Minuten. Hinter ihr liegen nun zwölf intensive Wochen. Parallel zur Wettkampfvorbereitung büffelt die 21-Jährige für ihr Physikum. Die medizinische Zwischenprüfung bestand sie am Freitag mit Bravour, am Sonntag will sie auf der Laufstrecke nachlegen. Erst danach knallen die Sektkorken. Disziplin besitzt Brückner schon immer. Im Abitur spielt sie Basketball in der 2. Bundesliga, trainiert fünf mal die Woche bei den TG Neuss Tigers.