Der bevorzugte Lebensraum der Mammuts, da sind sich die führenden Paläontologen einig, war die Kaltsteppe. Nun ist die in Münster augenscheinlich schwer zu finden und mit einem Grasanteil von etwa 20 Prozent möglicherweise dann noch nicht einmal 100-prozentig für das eigenwillige Münster-Mammut geeignet, das zweifelsfrei am liebsten auf 100 Prozent Rasen weidet. Und so wandern die Münster Mammuts nun schon seit 40 Jahren rastlos durchs Münsterland auf der Suche nach ihren ewigen Jagdgründen. Seit der jüngsten Sitzung des Sportausschusses in der vergangenen Woche ist den Mammuts jetzt aber ein glückliches Ende ihrer Wanderschaft in Aussicht gestellt worden – etwa da, wo sie einst begann.