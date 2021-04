Voran ging ein mutiger Geistlicher. Als Militärpfarrer hatte Justin Kleinwächter bereits in den 1960er Jahren seine Freude am Fallschirmspringen entdeckt. 1971 warb der Kaplan der Kreuzkirche in Münster dann in einer Zeitungsannonce um Mitstreiter.27 Interessierte folgten der Einladung ins Jugendheim. Schon kurz darauf, Anfang April, gründeten acht von ihnen den Fallschirmsportclub (FSC) Münster, in diesem Monat wird er 50 Jahre alt. Ob der runde Geburtstag irgendwann in der zweiten Jahreshälfte angemessen gefeiert werden kann, liegt nicht in den Händen der Verantwortlichen. „Wir hoffen und wünschen uns das“, sagt Jürgen Arndt. Der 77-jährige Kinderhauser ist ein Mann der ersten Stunde. Und nicht nur das – er führte den Club auch als erster Vorsitzender an. Insgesamt 30 Jahre lang.