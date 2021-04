Wenn ein Kicker wie Kai Kleine-Wilke nach vielen Jahren seinen Heimatclub verlässt, dann in normalen Zeiten nicht still und heimlich. In den letzten Partien im Trikot des TuS Hiltrup wäre viel Wehmut dabei gewesen, vielleicht am Ende auch ein kleines Tränchen. Vor dem finalen Heimspiel hätte es eine Collage, einen Blumenstrauß für die Freundin gegeben. Später ein paar Familienpizzen für die Mannschaft, natürlich auch ein Fässchen – mindestens. Alles nicht drin. Seit Montag ist klar: Fußball wird am Osttor und überall sonst in NRW auch in den nächsten Monaten nicht gespielt. „Natürlich bin ich etwas traurig, dass es so endet“, sagt der 27-Jährige. „Das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir wollten ja auch noch oben angreifen. Das wäre cool gewesen, so zu gehen.“ Andererseits kam der Schlussstrich ja nicht mehr überraschend. „Im Grunde war vielen von uns klar, dass es nicht mehr weitergeht, als im Oktober unterbrochen wurde. Es fühlt sich an wie eine ultralange Sommerpause.