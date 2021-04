Einen starken Auftritt mit besten Aussichten auf eine erfolgreiche sportliche Zukunft absolvierten die U-19-Athleten des RV Münster bei der Ranglistenregatta des Deutschen Ruderverbandes in Hamburg. Perfekt harmonierten dabei vor allem die Zwillingsbrüder Emanuel und David Wieczorek , deren Siegeszug erst im Finale bei ungünstigen Windverhältnissen gestoppt wurde. Mit Rang fünf haben sich die Wieczoreks dennoch einen hohen Erinnerungswert bei den Nationaltrainern gesichert – ebenso wie Kieran Holthues, der gemeinsam mit seinem Partner Paul Martin aus Kettwig als Sieger des B-Finals am Ende Rang sieben belegte.

Schnelles, enges Halbfinale

Im schnellsten der drei Halbfinals hatte das Brüderpaar aus Münster sich knapp gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Verein durchsetzen können, Holthues/Martin kamen mit drei Zehnteln Rückstand auf Rang drei ins Ziel – und verpassten damit hauchdünn das A-Finale. Alle vier werden jetzt auch im Quartett Fahrt aufnehmen und von den Trainern des RV Münster auf die nächste nationale Standortbestimmung am 8. und 9. Mai in Köln vorbereitet. Für die drei Münsteraner war es gleichzeitig der erfolgreiche Start in die U-19-Konkurrenzen, alle drei zählen zum Jungjahrgang und haben so noch ein weiteres U-19-Jahr vor sich.

Luca Effler und Vinzent Kuhn feierten ebenfalls ein gelungenes U-19-Debüt als 27., gut genug, um sich für die nächsten Kaderüberprüfungen im Juni zu qualifizieren. Im Einer belegte Leichtgewicht Leonard Allmann im Wettkampf mit den schweren Jungs einen sehr ordentlichen 21. Rang.