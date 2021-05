Das Pech bleibt Ingrid Klimke in diesen Tagen treu. Nachdem schon Dressur-Ass Franziskus verletzt pausieren muss, fällt nun auch ihr Vielseitigkeitspferd und Olympia-Kandidatin ­Asha aus. Die zehnjährige Stute zog sich im Training eine Blessur zu. „Es wird eine Weile dauern, bis sie wieder fit ist. Dieses Jahr werden wir eine Wettkampfpause einlegen müssen.“ Nach dem Aus von Asha, mit der die Reitmeisterin im vergangenen Oktober den DM-Titel gewann, bleibt ihr für die Olympischen Spiele in Tokio nun noch Hale Bob. Der 17-jährige Wallach, 2017 und 2019 mit Klimke Europameister, ging zuletzt vor zwei Wochen in Radolfzell und kam dort als Fünfter ins Ziel.