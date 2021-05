Alles neu, macht bekanntlich der Mai – auch oder vor allem nach einem Corona-Winter, aus dem die Kader-Leichtathleten der LG Brillux Münster ganz offensichtlich das Beste gemacht haben. Cheftrainer Jörg Riethues war nach den ersten Wettkämpfen des Jahres am Wochenende noch lange damit beschäftigt, die Bestenlisten seiner Schützlinge zu überarbeiten. Acht persönliche Bestleistungen und zahlreiche DM-Nominierungen dokumentierten den guten Trainingsstand der Münsteraner.

Weitspringer Herden überzeugt auf den Sprintstrecken

Weitspringer Luka Herden startete in Wetzlar zunächst aus den Blöcken und sorgte mit Bestzeiten sowohl über die 100-Meter-Distanz in 10,70 Sekunden (Platz eins) und 21,92 (Platz zwei) über die doppelte Distanz für erste Höhepunkte. Quasi im Vorbeilaufen sicherte er sich damit die U-23-DM-Norm über 100 Meter. Vor allem aber stimmt das Grundtempo, um jetzt in seiner Kernkompetenz angreifen zu können. Am Donnerstag hat er die erste Gelegenheit, sich in Bremen beim Weitsprung das Ticket für die große DM Anfang Juni in Braunschweig zu sichern. Persönliche Bestleistungen verbuchte auch die U-18-Athletinnen Maja Huesmann (12,18 Sekunden über 100 und 25,27 Sekunden über 200 Meter) und Ida Schwering (12,47 und 25,47). Beide sind mit diesen Zeiten dabei, wenn es am letzten Juli-Wochenende in Rostock um die deutschen U-18-Titel geht. Jungjahrgang Laura Brandhove startete mit starken 12,76 Sekunden über 100 Meter in den U-18-Bereich, Dreispringer Leonard Horstmann zeigte in 11,90 Sekunden Sprinterqualitäten, Moritz Huesmann (U 16) war nach 11,95 Sekunden im Ziel. Nele Sietmann (U 18) knackte als Zweite in 2:14,80 Minuten über 800 Meter die DM-Norm.

Bestzeiten auch in Plietzhausen

Gleichzeitig waren die Hindernisläufer Marco Sietmann (U 20) und Silas Zahlten (U 18) im baden-württembergischen Pliezhausen im Einsatz. Sietmann lief in Bestzeit (5:54,26 Minuten) auf Rang drei über die 2000 Meter und schaffte ebenfalls die DM-Norm, Zahlten landete in 6:09,18 Minuten einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Die 22-jährige Kerstin Schulze Kalthoff blieb mit 6:50 Minuten über die ungewohnte 2000-Meter-Distanz noch etwas hinter ihren Möglichkeiten – aber nicht nur der Mai ist noch lang. Es liegt ein überaus spannendes Wettkampfjahr vor den LG-Athleten.