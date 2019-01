Vorjahressieger verteidigt Titel nicht - Novum durch den 1. FC Gievenbeck

Hört, hört, der 1. FC Gievenbeck, Meister der Westfalenliga und Aufstieger in die Oberliga also wäre die allererste Wahl gewesen. Nun hat die Abstimmung für die 48. Sportlerwahl des Jahres gerade erst begonnen. Am 13. Januar endet der Abstimmungsprozess, bis dahin können Sie Stimmzettel einschicken oder über den Onlineauftritt dieser Zeitung voten. Wir werden die Sportler und Sportlerinnen noch zur Genüge vorstellen, viele sind noch in Aktion vor Weihnachten und nach Silvester. Doch widmen wir uns an dieser Stelle mal den Mannschaften.

Seit 1995 werden Teams geehrt, der USC Münster machte damals den Anfang. Für 2017 wurde der Vierer des RV Münster mit Yannik Sacher, Ole Kruse, Mika Kohout und John Heithoff auf den Thron gehoben.

SCP zurück in der Liste

In diesem Jahr gibt es neue Mannschaft, Rückkehrer und ein Novum. Denn mit dem 1. FC Gievenbeck hat ein Verein es geschafft, gleich zwei Mannschaften in die Kür der Topteams zu bringen. Da wäre der Westfalenliga-Meister im Fußball, die von Benjamin Heeke trainierte Auswahl, die nun in der Oberliga spielt. Und da wäre die von Peter Luthardt betreute Tischtennis-Kombo des FCG, die Deutscher Mannschaftsmeister in der Jugend geworden war.

Aber auch der SC Preußen Münster ist zurück auf der Liste, nachdem die Truppe von Trainer Marco Antwerpen ein blitzsauberes Fußballjahr 2018 hingelegt hat. Im Beachvolleyball haben Teresa Mersmann und Cinja Tillmann vom USC Münster Spuren in der vergangen Saison hinterlassen, das genügt alle Mal für eine Nominierung. Und ein anderes Duo setzt ebenfalls Akzente, ist national absolute Spitze und auf dem Weg, international für Furore zu sorgen: Die jungen Tänzer David Jenner und Elisabeth Tuigunov.

Und die Vorjahressieger? Der Vierer vom RV Münster? Der wird in doppelter Stärke ersetzt durch den Bundesliga-Sprintachter vom RV und ARC Münster. Die sind top.

Das Spiel hat gerade erst begonnen

Fast schon arriviert sind andere am Finalabend im GOP: Zum Beispiel die Marathon-Staffel von LSF Münster, der Vorjahresdritte WWU Baskets Münster oder der USC Münster, der Frauen-Volleyball-Bundesligist landete 2017 auf Rang zwei als DM-Viertelfinalist. Die Baskets dagegen räumen das ganze Jahr praktisch auf, holten den Titel in der 1. Regionalliga und stiegen in die Pro B auf – am Berg Fidel sorgt das Team von Trainer Philipp Kappenstein seit Saisonstart stetig für volle Tribünen. Und das LSF-Trio angelte sich bei der Deutschen Marathon-Meisterschaft die Silbermedaille, ein Rang besser also als 2017. Dann müssten das LSF-Trio bei der DM 2019 also Platz eins belegen.

Stimmen Sie mit ab! Wählen Sie bis zum 13. Januar 2019 Münsters Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Juniorsportler des Jahres 2018.

Ein buntes Feld, Fußballer treffen auf Basketballer, Tänzer auf Tischtennisspieler oder Läufer, Volleyballerinnen auf Beachvolleyballerinnen – wobei Teresa Mersmann gleich zwei Chancen besitzt. Auch ein Novum. Schließlich spielt sie mittlerweile auch wieder in der Halle für den USC.

Aber wie gesagt, die erste Stimme überhaupt ging an den 1. FC Gievenbeck, Fußball. Das sagt noch nichts aus, oder doch? Ein gutes Omen ist es jedenfalls für die FCG-Kicker. Aber das Spiel hat gerade begonnen, die Halbzeit ist noch weit entfernt, alle Wendungen noch denkbar. Gut so.