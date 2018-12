Talente, Trophäen und Triumphe: Juniorsportler mit Klasse

An Erfolgen, Trophäen und Auszeichnungen hatte es in den vergangenen Monaten jedenfalls nicht gemangelt. In der Vorschlagsliste sind EM- und WM-Starter dabei und sogar zwei (Jugend-)Olympiateilnehmer. Angesichts dieser Klasse dürfte eines gewiss sein: Diese Riege der Nachwuchssportler könnte in den nächsten Jahren noch öfter auftauchen bei der Kür zu Münsters Sportlern des Jahres.

Und dann bei den Erwachsenen. Nun stellt sich aber erst mal die Frage: Wer wird Nachfolger von Vorjahressiegerin Lina Alsmeier?

► Maria Luisa Grohs: Weit herumgekommen ist die Fußball-Torhüterin des ­­ 1. FC Gievenbeck. Erst spielt sie mit der deutschen U 17 die EM in Litauen, kommt dort zum Einsatz und erreicht mit dem DFB-Team das Finale (0:2). Dann geht es für die achtfache U-17-Nationalspielerin zur WM nach Uruguay, wo Grohs (17) mit ihrem Team im Viertelfinale ausscheidet.

► Luisa Keller: Die 17-jährige Angreiferin hat sich 2018 zu einer Stammkraft beim Bundesligisten USC Münster entwickelt. Die emotional spielende Angreiferin wird zudem im Sommer mit der deutschen U 19 Sechste bei der EM.

► Romy Mackenbrock: Bei den Jugendspielen in Buenos Aires schnuppert die Münsteranerin olympische Luft. Und die tut ihr richtig gut. Im Nacra 15 beendet die Seglerin an der Seite von Silas Mühle den Wettbewerb auf Rang fünf.

Stimmen Sie mit ab! Wählen Sie bis zum 13. Januar 2019 Münsters Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Juniorsportler des Jahres 2018. Sie haben vier Stimmen, mit denen Sie die nach Ihrer Meinung beste Mannschaft, beste Sportlerin, den besten Sportler und den besten Juniorsportler auswählen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder entscheiden Sie sich für einen Kandidaten aus unserer Vorschlagsliste oder Sie schlagen selbst Kandidaten vor, die Ihnen im Laufe des Jahres imponiert haben, aber nicht aufgeführt sind. Hier geht es zum Online-Formular! ...

► Christoph Möhring: Der Schüler segelt seit seinem neunten Lebensjahr. 2018 schafft er zum zweiten Mal den Sprung in den NRW-Landeskader und nimmt an der U-21-Europameisterschaft in Bastad (Südschweden) teil.

► Thahel Rentmeister: Gold bei den Deutschen U-19-Meisterschaften in Velbert geht im Juni nach Münster. Gehandicapt mit einem Kapselriss und einer Entzündung in der rechten Hand schlägt sich Thahel Rentmeister vom Boxzen­trum mit der Führhand durch – und bezwingt Imran Bazlaev (Berlin) im Finale mit 5:0. Einstimmig. Mehr geht nicht.

► David Schepp: Seinen vorläufigen Karriere-Höhepunkt feierte der Speerwerfer des SC Preußen Münster – nein, nicht bei den U-18-Europameisterschaften in Györ/Ungarn und auch nicht bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires, wo Schepp jeweils nominiert war, aber hinter seiner Bestleistung blieb: Mit 75,69 Metern katapultierte sich der 17-Jährige in Halle/Saale auf Platz eins der Weltjahresbestenliste.

► Emily Roberg: Nach Platz vier bei den Pony-Europameisterschaften krönt die Vielseitigkeitsreiterin des RC St. Mauritz ihre gute Saison mit dem Titel bei den Deutschen Meisterschaften. Für das kommende Jahr hat sie im nationalen U-16-Kader mit ihrem Pony Sandro ihren Platz sicher.

► Adrian Thomson: Deutscher Meister im Doppel-Mini-Trampolin, Zweiter bei den Einzel-Meisterschaften und damit für die Jugend-WM qualifiziert – als erster Turner der TG seit Satina Wübbelmann 2011. Bei den Titelkämpfen in St. Petersburg wird der Zwölfjährige dann im Synchron-Wettkampf 13. und belegt im Einzel Platz 22.