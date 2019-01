WWU Baskets, Ingrid Klimke und Max Schulze Niehues machen das Rennen

Der schwindelerregende Höhenflug der Basketballer kann einen empfindlichen Kreislauf schon einmal an seine Grenzen bringen, die verdienten Jubelschlucke am Montagabend im Rahmen der Sportlerwahl-Gala im GOP Münster dürften ein übriges getan haben. Allemal haben Philipp Kappenstein und seine Korbjäger den letzten Beweis angetreten, dass der Weg auf Münsters Sport-Olymp ausschließlich über den kleinen Anstieg am Berg Fidel führt. Dort schlägt der Puls des münsterischen Sports – nicht nur, weil die Baskets die Großsporthalle zum derzeit angesagtesten Party-Hotspot gemacht haben, sondern weil auch die anderen führenden Teams dort ihre Heimat haben.

Die Jungs aus der direkten Nachbarschaft beispielsweise: Marco Antwerpen hat seine Jungs vom SC Preußen Münster mit sicherer Hand durch unruhige Zeiten geführt und auf dem Platz Leistungen gezeigt, die man sich abseits des Platzes im Umgang mit dem Verein gerne gewünscht hätte. Zwei Mal führten die Adlerträger in der laufenden Spielzeit die Drittliga-Tabelle an, als Trostpflaster für die kurze Ergebniskrise vor dem Jahreswechsel, gab es am Montagabend Platz zwei bei der Sportlerwahl.

Das sind Münsters Sportler des Jahres 2018 1/33 1. Platz - Mannschaften WWU Baskets Münster (19,15%). Foto: Christina Pohler

2. Platz - Mannschaften SC Preußen Münster (14,46%). Foto: Jürgen Peperhowe

3. Platz - Mannschaften Volleyballerinnen des USC Münster (14,43%). Foto: USC Münster

4. Platz - Mannschaften Beachvolleyballerinnen Cinja Tillmann und Teresa Mersmann (13,02%). Foto: dpa

5. Platz - Mannschaften Münster Ruder Achter (11,56%). Foto: Wilfried Hiegemann

6. Platz - Mannschaften David Schönherr, Sven Serke und Yannick Rinne von den Laufsportfreunden Münster (7,94%). Foto: LSF

7. Platz - Mannschaften Tanzpaar David Jenner und Elizabeth Tuigunov (7,65%). Foto: Thomas Scherner

8. Platz - Mannschaften 1. FC Gievenbeck Tischtennis (6,64%). Foto: Peter Luthardt

9. Platz - Mannschaften 1. FC Gievenbeck Fußball (5,16%). Foto: Peter Leßmann

1. Platz - Junioren Volleyballspielerin Luisa Keller, vom USC Münster (25,25%). Foto: Jürgen Peperhowe

2. Platz - Junioren Fußballspielerin Maria Luisa Grohs, vom 1. FC Gievenbeck (16,36%). Foto: Thomas Austermann

3. Platz - Junioren Leichtathlet David Schepp (14,99%). Foto: Thiele

4. Platz - Junioren Vielseitigkeitsreiterin Emily Roberg (10,22%). Foto: Biniossek

5. Platz - Junioren Boxer Thahel Rentmeister, vom Boxzentrum Münster (9,90%). Foto: Alexander Heflik

6. Platz - Junioren Trampolinspringer Adrian Thomson (9,05%). Foto: TG

7. Platz - Junioren Seglerin Romy Mackenbrock (7,17%). Foto: Jürgen Peperhowe

8. Platz - Junioren Segler Christoph Möhring (7,05%). Foto: Jörg Möhring

1. Platz - Sportlerin Dressur- und Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke (20,06%). Foto: dpa

2. Platz - Sportlerin Volleyballspielerin Ivana Vanjak vom USC Münster (16,76%). Foto: Jürgen Peperhowe

3. Platz - Sportlerin Ruderin Ida Kruse (12,86%). Foto: RVM

4. Platz - Sportlerin Dressurreiterin Helen Langehanenberg (12,27%). Foto: dpa

5. Platz - Sportlerin Dilara Gökalan, Boxerin beim Boxzentrum Münster (11,91%). Foto: Boxzentrum

6. Platz - Sportlerin Tennisspielerin Manon Kruse (11,19%). Foto: Lana Roßdeutscher

7. Platz - Sportlerin Voltigiererin Sarah Kay (7,71%). Foto: Daniel Kaiser

8. Platz - Sportlerin Bogenschützin Martina Boscher (7,24%). Foto: Ralf Aumüller

1. Platz - Sportler Preußen-Keeper Max Schulze Niehues (21,13%). Foto: Jürgen Peperhowe

2. Platz - Sportler Ruderer Felix Brummel vom Ruderverein Münster 1882 e.V. (19,63%). Foto: Gunnar A. Pier

3. Platz - Sportler Triathlet Patrick Dirksmeier (17,44%). Foto: imago

4. Platz - Sportler Leichtathlet Luka Herden (10,87%). Foto: Wolfgang Birkenstock

5. Platz - Sportler Radrennfahrer Patrick Altefrohne (10,62%). Foto: Penno

6. Platz - Sportler Boxer Salah Ibrahim (8,29%). Foto: Valeria Witters

7. Platz - Sportler Alexander Fuchs, Quarterback der Münster Blackhawks (7,68%). Foto: Peter Lessmann

8. Platz - Sportler Gleitschirmflieger Andreas Malecki (4,35%). Foto: DHV

Die WG-Mitbewohnerinnen der Baskets in der Halle machen das fidele Trio komplett: Die Bundesliga-Volleyballerinnen des USC Münster leisteten im vergangenen Jahr unter Leitung von Trainer Teun Buijs einen hervorragenden Job und landeten in der Wahl zur Mannschaft des Jahres auf Rang drei.

Blick auf die Einzelsportler-Abstimmung

Auch in den anderen Kategorien lockte der Berg. Münsters Nummer eins bei den Sportlern ist der Mann, der auch in seinem Verein die Nummer eins ist – wenn auch mit der Nummer 35 auf dem Rücken: Preußen-Keeper Maximilian Schulze-Niehues sammelte die meisten Stimmen und verwies Felix Brummel und Vorjahressieger Patrick Dirksmeier auf die Plätze. Triathlet Dirksmeier hat für 2019 sein bislang größtes Projekt in Planung: Im Mai wird Nachwuchs im Hause Dirksmeier erwartet, Ruderer Felix Brummel hat sein Meisterstück ein Jahr später in Tokio in der Pipeline, dann soll es um olympische Medaillen für Deutschland gehen.

Bei den Juniorensportlern hat sich USC-Nachwuchshoffnung Luisa Keller durchgesetzt – auch, weil sie eigentlich schon keine Hoffnung mehr, sondern längst ein Versprechen ist. 2018 spielte sie in der deutschen Juniorennationalmannschaft, schaffte aber auch schon den Sprung in den Bundesligakader.

Nationalmannschaftseinsätze feierte auch die zweitplatzierte Maria Luisa Grohs von 1. FC Gievenbeck. Sie stand bei der U-17-Fußball-WM in Uruguay im Kader der deutsche Nationalmannschaft und verwies damit einen Preußen auf Rang drei, der den Ball bestenfalls hobbymäßig am Fuß führt: David Schepp ist einer der besten Speerwerfer seines Jahrgangs und vertrat Deutschlands kleinen Kader bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires.

Als Global Player betätigte sich auch einmal mehr Münsters unumstrittene Königin des Sports: Ingrid Klimke sicherte sich den Titel bereits zum elften Mal. Langweilig? Keine Spur: Im Gegenteil. Die Vielseitigkeitsreiterin riss bei den Weltreiterspielen im US-amerikanischen Tryon das letzte Hindernis – und landete „nur“ auf Rang drei. Grund genug für Rang eins in Münster – und ein Ende ist nicht in Sicht. Platz zwei ging an USC-Nationalspielerin Ivana Vanjak, die den Preis auch als Beschleunigung ihrer Reha gerne entgegennahm. Die vielseitige Angreiferin wird bei ihren Kolleginnen schmerzlich vermisst. Platz drei geht an RVM-Ruderin Ida Kruse, die sich bei ihrem Auslandsjahr am US-College in Ohio für den elitären Zirkel der deutschen Ruderelite empfahl. Auch sie könnte im Zeichen der Ringe 2020 noch einmal zum ganz großen Schlag ausholen.

Verleihung des Sport-Oscars

Apropos Ringe: Die Ringe der Körbe sind das Metier vom umtriebigen Mann hinter den WWU Baskets: Manager Helge Stuckenholz hat die WWU Baskets aus ihrer beschaulichen Nische mitten hinein ins Wohnzimmer des münsterischen Sports geführt – siehe oben. Sein unermüdlicher Tatendrang gegen alle Widerstände und mit unerschütterlichem Glauben an den großen Wurf hat Münster ein neues Sporthighlight beschert – und Stuckenholz den Sport-Oscar 2019.