Preußen und USC nicht auf der Liste

Ein vergleichsweise ruhiges Sportjahr neigt sich dem Ende entgegen: Der große Sport atmete einmal tief durch zwischen Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und de Europameisterschaft 2020, in diesem Jahr, das zwar schon im langen Schatten der bevorstehenden Olympischen Spiele steht – aber eben auch noch dieses Jahr Zeit hatte, ehe in Tokio die Weltspiele des Sports mit dem olympischen Feuer entzündet und eröffnet werden.

Dennoch waren auch 2019 Höchstleistungen gefordert – und nicht alle Teams und Einzelsportler konnten die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen, sondern scheiterten vor allem an den eigenen Ansprüchen – und tauchen dann auch nicht in den Kandidatenlisten zu Münsters Teams des Jahres auf.

Eine Vorschlagsliste ohne die beiden großen Player der münsterischen Sportszene gab es schon lange nicht mehr, doch 2019 war einfach nicht das Jahr der Preußen und auch nicht das der Volleyballerinnen des USC Münster. Die Damen blieben – für ihre eigenen über viele Jahre auf höchstes Niveau geschraubten Ansprüche – nur Mittelmaß. Eine Einstufung, die die Preußen nur zu gerne auf sich beziehen würden, von der sie aber aktuell weit entfernt sind.

Diese Kandidaten stehen zur Wahl 1/28 Kategorie Sportlerin des Jahres: Ingrid Klimke Foto: imago images

Kategorie Sportlerin des Jahres: Manon Kruse Foto: fotoideen.com

Kategorie Sportlerin des Jahres: Martina Boscher Foto: Aumüller

Kategorie Sportlerin des Jahres: Linda Bock Foto: Jürgen Peperhowe

Kategorie Sportlerin des Jahres: Miriam Zirk Foto: André Fischer

Kategorie Sportlerin des Jahres: Julia Tertünte Foto: RVM

Kategorie Sportlerin des Jahres: Helen Langehanenberg Foto: imago images

Kategorie Sportler des Jahres: David Schönherr Foto: Jürgen Peperhowe

Kategorie Sportler des Jahres: Felix Brummel Foto: imaga images

Kategorie Sportler des Jahres: Lars Kuckherm Foto: privat

Kategorie Sportler des Jahres: Luka Herden Foto: Ralf G顤litz

Kategorie Sportler des Jahres: Jan Koenig Foto: Wilfried Hiegemann

Kategorie Sportler des Jahres: Patrick Dirksmeier Foto: privat

Kategorie Sportler des Jahres: Luca Heeerdt Foto: privat

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Nikola Schmidt (VCO/BWA) Foto: CEV

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Romy Mackenbrock (links) Foto: privat

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Thahel Rentmeister (rechts) Foto: Boxzentrum Münster

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Philipp Schulze Topphoff Foto: Johannes Oetz

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Adrian Thomson Foto: Jürgen Christ

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Jari Bender Foto: Wolfgang Birkenstock

Kategorie Junior-Sportler des Jahres: Luis Ziffus Foto: STEBL

Kategorie Mannschaft des Jahres: Der Münster-Achter Foto: Alexander Pischke/Ruder-Bundesliga

Kategorie Mannschaft des Jahres: RV Nienberge-Schonebeck Foto: Jürgen Peperhowe

Kategorie Mannschaft des Jahres: David Jenner und Elisabeth Tuigunov Foto: Thomas Scherner

Kategorie Mannschaft des Jahres: LSF Münster Foto: LSF Münster

Kategorie Mannschaft des Jahres: PSV Haus Getter: Fabian Penstrop und Anna Löw Foto: privat

Kategorie Mannschaft des Jahres: WWU Basekts Münster Foto: Christina Pohler

Kategorie Mannschaft des Jahres: SC Preußen Münster II Foto: Moritz Schwegmann

Doch auch, wenn beide Teams ausnahmsweise nicht gelistet sind, liegen uns sowohl die Preußen-Jungs als auch die USC-Mädels als sportliche Aushängeschilder der Stadt ganz besonders am Herzen.Wir drücken alle verfügbaren Daumen, dass Ende 2020 kein Weg an beiden Teams vorbeiführt. Gewählt werden können sowohl die Preußen als auch der USC allerdings auch bei dieser Wahl.

Eigene Vorschläge jenseits der Kandidaten werden gern angenommen und nicht minder sorgfältig ausgezählt. Und der SCP ist letztlich durch die U 23 doch dabei – ebenso wie USC-Libera Linda Bock.