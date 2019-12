Liveticker vom 1. Vorrundentag der Stadtis 2019

Fußball: Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster

Münster -

Was war eigentlich eher? Das Stefanussteinigen oder die Hallenstadtmeisterschaften im Fußball? Auch egal, ist wohl nicht mehr zu klären. Beides gehört untrennbar zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben uns dafür entschieden die "Stadtis" in der Halle am Berg Fidel live zu begleiten. Das anschließende Stefanussteinigen bleibt dann besser Privatsache...