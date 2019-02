Am Freitagabend trennte sich die Mannschaft von Trainer Rick Reekers 3:3 vom FC Vreden, am Samstag unterlag sie bei der SG Coesfeld 1:4. Zwischenzeitlich verkürzte Florian Schmidt in der Kreisstadt auf 1:2 (59.).

„Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir auch gegen Mannschaften wie den A-Ligisten FC Vreden mithalten können“, betonte Reekers. Nach 0:2-Rückstand (11., 35.) hatten Co-Trainer Philipp Schlamann (41.) sowie Doppeltorschütze Ole Pieper (46., 49.) RWN sogar in Führung gebracht.

„Aber wir müssen dringend daran arbeiten, diese Leistung auch konstant über mehrere Spiele zu bringen“, betonte Reekers nach den beiden Testspielpartien.

► Am Mittwoch tritt RW Nienborg um 19.30 Uhr bei Union Wessum an.