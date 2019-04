Nach dem Remis beim SC Ahle reichte es dieses Mal im Duell gegen TG Almsick abermals lediglich zu einer Punkteteilung.

Michael Schichtmann war es zunächst, der im Eichenstadion die Führung der Gäste mit dem 1:1-Pausenstand beantwortete (29.).

Als die Rot-Weißen dann in der 75. Minute durch einen Strafstoß von Kapitän Josef Hemker in Führung gingen, brandete Beifall auf. Doch die TGA sorgten in der 90. Minute für den großen Schock in Form des 2:2.