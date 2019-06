Highlight des Wochenendes war der Sieg der F-Jugend beim Turnier der Spvg. Möhnesee. Die D-Jugend musste sich im 24 Mannschaften starken Teilnehmerfeld erst im Finale geschlagen geben.

Das Vorkommando unter der Leitung von Organisator und Lagerleiter Heiko Niemeier hatte die Fahrt ins sauerländische Rüther bereits am frühen Freitagmorgen angetreten. In und an der Schützenhalle in Drewer trafen sie die notwendigen Vorbereitungen für die Fußballer, Trainer, Betreuer und Aufsichtspersonen.

Mit dem Eintreffen in Drewer stand vor allem für die Jüngeren das runde Leder im Mittelpunkt des Interesses. In der Halle wurde fast rund um die Uhr Fußball gespielt. Für die ältere Generation war das Lagerfeuer im Bereich der Küche und der Essenszelte die zentrale Anlaufstelle. In gemütlicher Runde wurde hier geplauscht und über Fußball philosophiert.

Die D-Jugend überzeugte und zog ins Finale ein. Foto: Verein

Beim Kinderschützenfest am Samstagabend schoss dann Johannes Niemeier den Vogel ab, zu seiner Königin erkor er Finja Franzbach.

Am Samstag und Sonntag standen für die Nienborger Jugendmannschaften die Turniere bei der Spvg. Möhnesee auf dem Programm. Auf dem Sportgelände in Körbecke zeigten die Kicker sehr gute Leistungen.