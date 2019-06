Der Samstag steht in den Mittagsstunden vor allem im Zeichen der A- und L-Gruppen, von denen Teams aus Stadtlohn, Wettringen, Rhede erwartet werden.

Aber auch vorher bieten die kreativen und bunten Küren auf dem Holzpferd ein abwechslungsreiches Programm. Besonders interessant dabei ist die Gestaltung der Holzpferd-Shows durch Themen, Kostüme und passende Musik. Am Sonntagnachmittag – passend zu Kaffee und Kuchen – zeigen dann die Kleinsten ihr Können.

Den Abschluss des Turniers bilden am Abend die Prüfungen der Einzelvoltigierer, in denen sich viele Talente dem Publikum präsentieren werden. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt. Die Aktiven freuen sich auf viele Besucher von nah und fern.