RWN startet mit 8:0-Kantersieg

Mit einem Kantersieg ist Rot-Weiß Nienborg in die neue Saison gestürmt und hat mal gleich die Tabellenführung in der Kreisliga B1 übernommen. 8:0 hieß es nach 90 einseitigen Minuten in Gescher für die Mannschaft von Trainer Rick Reekers, die die 4. Mannschaft des Gastgebers immer wieder vor unlösbare Probleme stellte. Lukas Lütke-Wissing eröffnete den Torreigen nach zehn Minuten und markierte auch das 6:0. Ebenso trugen sich Rick Reekers und Thomas Schlichtmann doppelt in die Torschützenliste ein, außerdem trafen Fabian Borgers und Michael Haase. -sh-