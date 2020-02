Bei der Reserve des VfL Billerbeck gewann RWN am Sonntagmittag mit 2:1.

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung. Im zweiten Durchgang trafen Elias Wieland (54.) und zehn Minuten später Dominik Wellmann für die Nienborger.

Am Dienstag um 20 Uhr steht bei KVV Losser Testspiel Nummer zwei für die Mannschaft von Trainer Rick Reekers auf dem Programm, ehe es am kommenden Samstag um 14.30 Uhr auf Kunstrasen in Buurse gegen den A-Ligisten FC Ottenstein geht.