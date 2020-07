Morgens um 11 Uhr bitten Trainer Rick Reekers und Co-Trainer Philipp Schlamann ihr Team zum Training. Am Nachmittag gastieren die Rot-Weißen um 15 Uhr beim Ortsnachbarn SC Ahle.

In der Woche darauf folgen zwei weitere Partien, beide im Eichenstadion: am Mittwoch (5. August; 19.30 Uhr) gegen A-Ligist Eintracht Ahaus 2, am Samstag (8. August; 17 Uhr) gegen ASC Schöppingen 2. -sh-