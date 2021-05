Zur Freude von Seniorenobmann Benedikt Hemker gaben jetzt die Trainer Bernd Loske und Claus Opperbeck sowie die beiden Betreuerinnen Alina Schepers und Michelle Holtkamp ihre Zusagen für ein weiteres Jahr. Somit bleibt bei der Frauenfußball-Mannschaft in der kommenden Spielzeit an der Linie alles so wie es war.

„Das Team führt dann hoffentlich die tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit fort,“ hofft Hemker.

Mit Wehmut und dennoch ein wenig Stolz blickt der Obmann auf die leider abgebrochene Spielzeit 2020/2021. Rot-Weiß führte bis zum Saisonabbruch die Tabelle der Kreisliga B nach acht Spieltagen an. Sieben Siegen stand nur eine Niederlage gegen Verfolger SF Ammeloe gegenüber. Mit 21 Punkten und einer Tordifferenz von 32:9 stellte RWN den erfolgreichsten Sturm und auch die beste Abwehr der B-Liga.

In der hoffentlich planmäßigen Saison 2021/2022 wollen die Nienborger Fußballerinnen einen neuen Angriff auf die Tabellenspitze nehmen. „Vielleicht gibt es dann am Ende der nächsten Spielzeit mit dem gebliebenen und prächtig funktionierenden Trainer- und Betreuerteam etwas zu feiern“, hofft der Verein.