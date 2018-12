Nicht nur Hahn hat Bock auf den 1. FC Nordwalde

Mit dem guten Gefühl, etwas geleistet zu haben, dürfen die Nordwalder A-Liga-Fußballer die Feiertage genießen. Der aktuell dritte Platz und die 30 Punkte sind es auf jeden Fall wert, sich die Tabelle an den Weihnachtsbaum zu hängen.

Das findet auch Trainer Bernd Hahn. „Im Sommer wussten wir ja noch nicht so genau, wo wir angesichts der vielen Abgänge stehen“, spielt der Coach auf die Verluste zahlreicher Leistungsträger wie Florian Gerke, Jens Wietheger oder Max Floer an. Doch das Vakuum wurde von jungen Leuten aus den eigenen Reihen gefüllt.

Ein gutes Beispiel dafür ist der frisch aus der Jugend gekommene Felix Hols, der sowohl als Innenverteidiger als auch im Mittelfeld voll überzeugte. „Nicolas Mocciaro oder Kris Schemmann haben auch einen Sprung gemacht. Auf die Gefahr hin, dem einen oder anderen zu kurz zu kommen, nenne ich jetzt keine weiteren Namen mehr“, betont Hahn, dass das ganze Kollektiv im Kommen ist.

Statistisch lässt sich das am besten in Person von Marvin Bingold aufzeigen. Der spielt bislang eine überragende Saison und führt mit 15 Treffern zusammen mit dem Langenhorster Christian Holtmann die Torschützenliste im Kreisoberhaus an. Für Hahn ist das eigentlich gar nicht so verwunderlich: „Marvin war immer schon ein super Fußballer. Leider haben ihn seine zwei Fußbrüche zurückgeworfen. Ihm ist anzumerken, dass er Bock auf seine Rolle als Zehner hat.“

Der richtige Bock ist für den Nordwalder Übungsleiter eh die Triebfeder schlechthin. „Fußball muss Spaß machen. Es bringt nichts, die 90 Minuten einfach nur runter zu spulen“, betont Hahn. Ihm ist es wichtig, seinen Jungs bei allen taktischen Vorgaben auf dem Feld auch Freiräume zu lassen. „Offensiv spielen, dabei aber nicht die Defensive vernachlässigen“ ist das Credo des 64-jährigen Trainers. Das wird umgesetzt: Mit 52 Treffern stellen die Blauen den besten Angriff, die 27 Gegentreffer entsprechen Rang fünf in der Hitparade der besten Abwehrreihen.

Trotz aller Lorbeeren, die sich die Nordwaler in der Hinrunde verdient haben, sieht Hahn Luft nach oben. Die Entwicklung, betont der Coach, sei noch lange nicht abgeschlossen. Dass es weiter vorangeht, dafür könnten Jannik Soller, Steffen Braun und Julian Schoo sorgen. „Wenn die wieder fest dabei sind, stehen mir mehr Alternativen zur Verfügung“, erklärt Hahn. Sein Ziel für die zweite Saisonhälfte lautet: „Hauenhorst ist realistisch gesehen nicht mehr einzuholen, aber wenn wir zwischen Platz zwei und fünf abschließen, wäre das ein gutes Ergebnis.“

► Am 15. Januar (Dienstag) beginnt die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Bis zum ersten Punktspiel gegen Germania Hauenhorst wird gegen Falke Saerbeck (19. Januar), GS Hohenholte (26. Januar), Eintracht Mettingen (2. Februar) und den SC Dörenthe (9. Februar) getestet. Ausgetragen werden alle Partien im Nordwalder Sparkassenstadion. In der Halle stehen zwei Termine an: das Wilmsberger Turnier zwischen den Feiertagen sowie das vereinsinterne Turnier am 5. Januar.