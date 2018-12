Borussen brennen Feuerwerk ab, 1. FC Nordwalde starker Zweiter

„Zweiter hinter Borussia Emsdetten zu werden, fühlt sich für uns genau so an, als ob wir selbst die Kreismeisterschaft gewonnen hätten. Der Gegner ist einfach zu stark“, stellte Jörg Lenger klar. Seine Mannschaft, die E-2-Fußballer des 1. FC Nordwalde, präsentierte sich bei der Endrunde in Ochtrup von ihrer besten Seite, doch im Endspiel gegen die Ausnahmetruppe aus Emsdetten gab es beim 1:6 nichts zu holen.

Das war für die Nordwalder zu verschmerzen, denn mit dem Einzug in das Endspiel hatten die Blauen schon ihr Soll erfüllt. Sieben Punkte und Platz eins in der Gruppe B waren gleichbedeutend mit dem Einzug in die Runde der letzten Vier. Thilo Hinkerohe war es dort vorbehalten, das Goldene Tor gegen die SF Gellendorf zu erzielen.

Die E-2-Hallenkreismeisterschaften in Ochtrup 1/21 Im zweiten Halbfinale kam es zu einem reinen Emsdettener Duell: Die Borussia (weiße Trikots) besiegte die Fortuna mit 2:0. Foto: Marc Brenzel

Im Spiel um Platz sieben trafen der FSV Ochtrup und Vorwärts Wettringen aufeinander. Foto: Marc Brenzel

Die Ochtruper suchten und fanden den Vorwärtsgang. Foto: Marc Brenzel

Am Ende behaupteten sich die Töpferstädter (rote Trikots) mit 1:0. Foto: Marc Brenzel

Rheinenser unter sich: Im Spiel um Platz fünf besiegte der FCE Rheine die Vertretung der HSG GW/Amisia Rheine. Foto: Marc Brenzel

Mit einem knallharten Schuss leiteten die Eintrachtler den 2:0-Endstand ein. Foto: Marc Brenzel

Im Spiel um Platz drei bekamen es die Sportfreunde Gellendorf mit den Fortunen aus Emsdetten zu tun. Foto: Marc Brenzel

Das Duell um Bronze war heiß umkämpft. Foto: Marc Brenzel

Und wurde erst im Siebenmeterschießen zugunsten der Emsdettener entschieden. Foto: Marc Brenzel

Borussia Emsdettens Youngster waren die „Ironmen“ des Turniers. Ohne Auswechselspieler bestritten sie alle fünf Partien. Tags zuvor hatten sie schon einen Wettbewerb in Neuenkirchen gewonnen. Da allerdings mit einem Kicker auf der Bank. Foto: Marc Brenzel

Emsdettens Baran Özmen (Nr. 11) lässt sich zu seinem 1:0 beglückwünschen. Foto: Marc Brenzel

Im Finale bekamen es die Jutestädter mit dem 1. FC Nordwalde zu tun. Foto: Marc Brenzel

Vorwärts Wettringens Nachwuchs landete auf Platz acht. Foto: Marc Brenzel

Siebter wurde der FSV Ochtrup. Foto: Marc Brenzel

Über Rang sechs freute sich die JSG GW/Amisia Rheine. Foto: Marc Brenzel

Fünfter im Schlussklassement: der FC Eintracht Rheine. Foto: Marc Brenzel

Rang vier war den SF Gellendorf vorbehalten. Foto: Marc Brenzel

Über „Bronze“ jubelte der Nachwuchs von Fortuna Emsdetten. Foto: Marc Brenzel

Reinhold Hundeloh von der gastgebenden SpVgg Langenhorst/Welbergen überreicht den Siegerpokal an Borussen-Kapitän Luis Alaze. Foto: Marc Brenzel

Starker Zweiter: der 1. FC Nordwalde. Foto: Marc Brenzel

Seit drei Jahren in Pflichtspielen unbesiegt und neuer Kreismeister der E-2-Junioren: Borussia Emsdetten. Foto: Marc Brenzel

Im zweiten Semifinale kam es zu einem reinen Emsdettener Duell zwischen der Fortuna und der Borussia. Die Youngster vom Teekotten gaben den Ton an und siegten mit 2:0. Beide Tore gingen auf das Konto von Baran Özmen.

Obwohl die Borussen nur mit sechs Spielern angetreten waren – also das ganze Turnier über keine Wechselmöglichkeit besaßen – verschärften sie auch im Endspiel das Tempo. Nach zwei schnellen Treffern von Özmen und Abdu Mardnli bestand kein Zweifel mehr daran, wer die Hände an den großen Pokal legen würde.

Matz Ludwig und Luis Alaze bauten den Vorsprung auf 4:0 aus, ehe Bent Schellhowe der Ehrentreffer gelang. Özmen und Ludwig legten nach, und so stand es am Ende 6:1 für die Emsdettener.

„Die Jungs sind einfach sehr talentiert. Woher das kommt, wissen wir selbst nicht so genau“, freute sich Trainer Christian Alaze über die Galavorstellung seiner Schützlinge. Die hatten tags zuvor schon ein Turnier in Neuenkirchen gewonnen und sind seit drei Jahren in Pflichtspielen unbesiegt.