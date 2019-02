Der Kunstrasen in Nordwalde war einer der wenigen Plätze, auf dem am Samstag gespielt werden konnte. „Ganz optimal waren die Bedingungen nicht, aber es war wichtig, dass wir wieder in den Wettkampf kommen“, freute sich FCN-Trainer Bernd Hahn . Da auch das Ergebnis passte – 8:0 (2:0) gegen Eintracht Mettingen II – zeigten sich die Nordwalder mehr als zufrieden. Dennis Heinze (7.) und Marvin Bingold (24.) trafen vor der Pause. Mettingens Simon Brügge sorgte mit einem selten „Eigentor-Doppelpack“ in der 58. und 65. Minute für das 3:0 und 4:0. Daniel Lepping (73./79.) und Michael Dömer (81./83.) schraubten das Ergebnis auf 8:0. „Ein guter Auftritt, das Resultat brauchen wir aber nicht überzubewerten“, stellte Hahn klar. -mab-