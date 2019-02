2:2 endete das Testspiel des 1. FC Nordwalde bei GS Hohenholte. Dabei setzten aus Sicht der Gäste zwei Rückkehrer die Glanzlichter: Sowohl Jannik Soller (40., Elfmeter) als auch Julian Schoo (76.) meldeten sich nach ihren langen Zwangspausen mit Treffern zurück. Fabian Zeller glich für Hohenholte jeweils aus (52./86.). „Dass die beiden Jungs die Tore gemacht haben, freut mich ganz besonders“, erklärte Trainer Bernd Hahn . Er sah kein schönes, aber ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften viel Lauf- und Kampfbereitschaft an den Tag legten. „Es ging gut zur Sache, solche Partien bringen uns weiter“, zeigte sich Hahn mehr als zufrieden. Am Samstag erwarten die Nordwalder um 13 Uhr den SC Dörenthe, der in der A-Liga-Tecklenburg den vierten Platz belegt. „Das ist dann unsere Generalprobe für den Ligabetrieb“, misst Hahn diesem Spiel etwas mehr Bedeutung bei. -mab-