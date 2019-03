Am Wochenende beendete der für den TB Burgsteinfurt startende Nordwalder Jonas Laukötter die Turnierreihe des NRW-Hallenchampionats mit Platz drei im Gesamtklassement. Laukötter landete bei vier von fünf Turnieren auf dem dritten, bei einem auf dem zweiten Platz. Diese Turnierreihe hat der junge Nordwalder intensiv als Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft genutzt, die am kommenden Wochenende in Biberach an der Riß stattfindet. Laukötter tritt in seiner Altersklasse (Schüler A, Recurve) gegen die 37 besten Bogenschützen Deutschlands an. In Biberach schießt er mit einer Zweitstartberechtigung für den BSC Ibbenbüren. Dorthin werden ihn seine beiden Mannschaftskollegen Philipp Brose aus Mettingen und Leon Zemella aus Leeden/Ledde begleiten. Alle drei haben sich als Mannschaft sowie auch im Einzel für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.