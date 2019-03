Das 2:2 (0:0) im Heimspiel gegen SW Esch könnte im Bezirksliga-Abstiegskampf für die Nordwalder Fußballerinnen zu wenig gewesen sein. Trainer Christian Löbbering will das Ergebnis aber als positiv verstanden wissen: „Das war ein super Punkt für die Moral.“

In der ersten Halbzeit sei laut Löbbering überhaupt kein Fußball möglich gewesen. „Da herrschte Sturm auf dem Platz. In der zweiten Hälfte beruhigte sich das Wetter, da gab es nur Wind und Regen. Das tat dem Spiel gut“, so Löbbering.

Im Anschluss an einen Freistoß von Kira Graul staubte Anke Markmann zum 1:0 für Nordwalde ab (55.). Nach einer Ecke stocherte Maria Nickel zum 1:1 ein (63.). Mit einem laut Löbbering „gut geschossenen Freistoß“ brachte Stephanie Ahlers die Gäste sogar in Führung (73.). Lange sah es so aus, als sollte Esch alle drei Punkte mitnehmen. Doch die Schwarz-Weißen hatten die Rechnung ohne Anna-Maria Spieker gemacht. Die FCN-Angreiferin bekam in der 89. Minute den Ball in Strafraumhöhe, machte ein paar Meter und zog dann trocken zum verdienten 2:2 ab.