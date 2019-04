Es hat mal wieder nicht sollen sein. Die 21:22-Niederlage der Nordwalder Bezirksliga-Handballerinnen bei der HSG Hohne /Lengerich steht exemplarisch für eine verhexte Saison, an deren Ende wahrscheinlich der Abstieg steht.

In der 52. Minute lagen die Gäste nach einem Tor von Pia Flothkötter noch mit 18:17 vorne. Bis zu diesem Zeitpunkt machte der Tabellenletzte defensiv wie offensiv vieles richtig. „Das war eine richtig gute Teamleistung“, fand SCN-Trainer Manfred ­Bücker, der aber auch feststellen musste: „Als meine Damen merkten, dass sie gewinnen können, bekamen sie es wohl mit der Angst zu tun.“

In der Schlussphase kamen die Nordwalderinnen aus dem Tritt und gerierten in der 57. Minute mit 18:20 ins Hintertreffen. Überflüssige Abspielfehler und ein verworfener Siebenmeter wirkten sich gravierend aus. So war es den Gästen trotz einer über weite Strecken der Partie guten Leistung nicht vergönnt, Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

„Schade, schade, schade. Dabei haben wir vor allem in der Deckung super gestanden“, trauerte Bücker dem verpassten Punktgewinn nach.

Bereits am morgigen Mittwoch greifen die SCN-Damen nach dem vorletzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt. Um 20 Uhr kommt mit dem FC Vorwärts Wettringen III der Tabellenneunte in die Sporthalle der Wichernschule. Aufgrund von vier Siegen in Serie gehen die Gäste als Favorit in die Begegnung.

Tore: Flothkötter (8), Mensing (4), Rösener, Kuhlmann, Janssen (je 2), Brokamp, Fehlauer und Große Leusbrock (je 1).