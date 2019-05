Bernd Hahn will mit dem 1. FC Nordwalde das Maximale rausholen

Nordwalde -

Der 1. FC Nordwalde musste im Sommer gleich acht Leistungsträger in den fußballerischen Ruhestand entlassen. Deswegen wurde den Blauen eine etwas schwierigere Saison vorausgesagt. Doch die Truppe von Bernd Hahn schlägt sich so gut, dass bereits am Sonntag das Vorjahresergebnis erreicht werden kann. Warum das so ist, wollten die Westfälischen Nachrichten vom Trainer genauer erklärt bekommen.