Ein torloses Unentschieden gab es im Duell zwischen dem 1. FC Nordwalde II und dem FC Galaxy Steinfurt. Ein Ergebnis, das Gäste-Trainer Nelson Venancio als Erfolg verbuchte. „Wir hatten heute viele Jungs aus der Reserve in der Startformation, dazu einige, die seit sechs, sieben Monaten keinen Ball mehr am Fuß gehabt haben. Insofern ist das natürlich ein super Ergebnis für uns.“ Der erste Abschnitt war für die Steinfurter der bessere. Ein paar gute Torszenen spielten sich die „Galaktischen“ heraus, doch die brachten nichts ein. Unter anderem verpasste Koffivi Kondo das mögliche 1:0. Die zweite Hälfte – der FC Galaxy hatte konditionell nichts mehr entgegenzusetzen – ging klar an die Hausherren. Ihr Manko war aber eine schlechte Chancenverwertung. „Eigentlich hätte deren Powerplay belohnt werden müssen“, sah Venancio nach der Pause deutliche Vorteile bei der Nordwalder Reserve.