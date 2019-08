Am Wochenende (9. bis 11. August) ist das Reit-und Fahrsportzentrum des RFV Nordwalde Schauplatz des großen Sommerturniers. Rund 550 Reiter melden an den drei Turniertagen in 35 Prüfungen Ansprüche auf die Siegesschleifen an.

Turnierleiter Josef Wulf freut sich über das immens gute Nennergebnis. Das dokumentiert, dass die neue Anlage von den Reitern gut angenommen wird. Zum Auftakt am Freitagnachmittag steht eine Springpferdeprüfung der Klasse M auf dem Programm, sodass von Anfang an gutklassiger Springsport geboten wird. Ferner stehen in diversen Prüfungen der Klassen A bis M die Stars von morgen, die vier- bis siebenjährigen Pferde, im Mittelpunkt.

Am Samstag beginnt das Turnier bereits um 7.30 Uhr. Die Veranstalter verraten einen Geheimtipp: „Wie wäre es mit einem Frühstück in ganz besonderer Atmosphäre?“ Denn auch auf sein ehrenamtliches Catering-Team ist Turnierchef Wulf stolz. Es bietet schon ab 7.30 Uhr am Samstag und Sonntag leckeren Kaffee, frische Brötchen, exzellente Schnittchen und selbstgebackenen Kuchen an. Nach dem Motto „Wir machen mit beim Umweltschutz“ verzichten die Nordwalder auf Einwegbesteck und Pappen mit Kunststoff.

Die Höhepunkte am Samstag finden ab 17 Uhr statt: Eine Springprüfung der Klasse M* mit steigenden Anforderungen. Abschließend haben sich die Nordwalder für ihre Gäste wieder ein Showprogramm einfallen lassen: eine Jump-and-Run-Sportstafette. Eine Stafette besteht dabei aus einem Teilnehmer mit Pferd und einem Läufer.

Auch der Sonntag startet mit einem gemütlichen Frühstück sowie Sport ab 8 Uhr. Am Nachmittag haben die Kinder und Jugendlichen ihren großen Auftritt in Reiterwettbewerben mit Ponys und Pferden. Die Voltigiergruppe präsentiert sich am Sonntag um 15.30 Uhr präsentieren.

Final wird es beim M*- Springen mit Stechen noch einmal richtig spannend. Ein Ausflug in die Kirchbauerschaft lohnt sich daher auf jeden Fall für die ganze Familie. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.