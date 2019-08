Den Start in die neue Saison hatte sich Nordwaldes Trainer Bernd Hahn anders vorgestellt. Mit 1:2 verloren seinen Mannen am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Reserve von Borussia Emsdetten .

In den ersten 45 Minuten besaßen die Hausherren ein Übergewicht. Folglich gingen sie auch in Führung, als Henning Hölscher nach einem Pass von Bastian Roters aus leicht spitzem Winkel das 1:0 erzielte (40.). Pech hatte der FCN wenig später bei einem Lattentreffer von Julian Schoo .

Die Pause tat den Hausherren überhaupt nicht gut. In den ersten 25 Minuten des zweiten Abschnitts ging bei den Blauen nicht mehr viel. „Zu hektisch und zu viele Abspielfehler“, bemängelte Hahn. Die beinahe logische Konsequenz – das 1:1 durch Henrik Laumann (57.).

Für die Nordwalder kam es noch dicker, als Torschütze Hölscher nach einer Stunde die Ampelkarte gezeigt bekam. Doch kurioserweise weckte das den FCN wieder auf, der fortan in Unterzahl besser spielte als in Gleichzahl. Schoo verpasste in einer Eins-gegen-eins-Situation mit Borussen-Keeper Niclas Kock sogar den erneuten Führungstreffer. Stattdessen trafen die Emsdettener in Person von Paul Quibeldey zum 2:1 (86.).

1. FC Nordwalde : Woestmann – Roters (85. Sommer), Grimme, Hols (33. Jostarndt), Markfort – Lenger (79. Braun), Godt – Schoo, Bingold, Dömer – Hölscher.

Tore: 1:0 Hölscher (40.), 1:1 Laumann (57.), 1:2 Quibeldey (86.).

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Nordwaldes Hölscher (60., wdh. Foulspiel).