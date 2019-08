Vera Schilling triumphiert bei den Nordwalder Reitertagen

Drei Tage optimales Wetter, gut besuchte Prüfungen, beste Laune und viele Zuschauer – das zeichnete die Nordwalder Reitertage aus. Entsprechend glücklich zeigten sich daher die Verantwortlichen des gastgebenden Reit- und Fahrvereins mit dem Verlauf ihres Turniers.

Der sportliche Höhepunkt des Wochenendes war am Sonntagnachmittag eine Springprüfung der Klasse M* mit Stechen. Sieben fehlerfreie Ritte gab es im ersten Durchgang. Im Stechen legte der Altenberger Kevin Dües als erster Starter mit seinem ersten Pferd Silvertops For You eine sehr schnelle Zeit vor. Nur Vera Schilling , ebenfalls vom Reitverein Altenberge, konnte diese mit ihrem Pferd Casys Shadow knacken. Auch Dües, mit seinem zweiten Pferd Plot Prada H als Letzter startend, unterbot diese Zeit nicht. Somit siegte mit Schilling eine Amazone.

Am Samstag war das Highlight eine Springprüfung der Klasse M mit ansteigenden Anforderungen. Diese entschied Dües im Sattel von Silvertops For You für sich. Die schwerste Dressurprüfung in Nordwalde, eine Konkurrenz der Klasse M, gewann die für den Reitverein Roxel startende Lara Heggelmann auf Feenzauber. Das Paar erhielt von den Richtern die Wertnote 8,0.

Bei den Jungpferden war eine L-Dressurpferdeprüfung das höchste Event. Hier nahm die für Samern reitende Nordwalderin Demona Roters mit ihrer Stute Fashion Lady B die Goldene Schleife in Empfang.

Von großem Interesse war auch, wer den Josef-Wulf-Gedächtnis-Pokals für den erfolgreichsten Nordwalder Reiter verliehen bekommt. Diese Ehrung kam Claudia Brüggemann zu teil. Auf ihrem Konto verzeichnete sie zwei Siege und drei Platzierungen. In einer Springprüfung der Klasse L mit steigenden Anforderungen siegte sie im Sattel von Pandora P. Auch in einer Stilspringprüfung der Klasse L stand Pandora P vorne. Mit Lisa Simpson belegte Brüggemann in dieser Prüfung den vierten Platz.

Seit dem vergangenem Jahr wird auch ein Pokal für Junioren mit den meisten Erfolgen bis Klasse A verliehen. Mia Kamphues freute sich jetzt über diesen Pokal. Sie erzielte zwei Siege: einen im Sattel von Lilly im Dressurreiter-Wettbewerb und einen mit ihrem Pony ‚Koedijk’s Harald’ im Springreiter-Wettbewerb.

Die Nordwalder Reiter verzeichneten einige weitere Siege und Platzierungen. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A gewannen Julia Bünker-Schäfer und Chin Tonic. In der Kombinierten Dressur-Springprüfung der Klasse A landete das Paar auf den fünften Platz. Luzie Schlüter auf Top Darina S reihten sich in dieser Prüfung an vierter Stelle ein.

Ann Christin Droege startete mit Fiorissimo in einer L-Dressurreiterprüfung und belegte den zweiten Platz. In der L-Dressurprüfung erreichte das Paar den fünften Rang. Anja Pabst schloss auf Thelma Blue eine Dressureiterprüfung der Klasse M als Fünfte ab. Kim Lara Lammerkamp erritt sich mit ihrem Wallach Ban Ki Moon in einer L-Dressurprüfung die Silberne Schleife.

In einer Mannschaftsspringprüfung der Klasse E/A/L trat die Nordwalder Equipe in der Zusammensetzung Julia Laubrock auf Vitali, Greta Rohmann auf Coronell und Mona Rohmann auf Ladano an. Das Trio wurde für ihre Leistungen im Parcours mit dem dritten Platz belohnt.

Rebecca Unewisse rangierte sich in einer Stilspringprüfung Klasse E an fünfter Stelle ein. In einer Stilspring-Wettbewerb platzierten sich Merle Gelking im Sattel von Piano auf dem dritten und Alina Wulf auf Carlos Carissimo auf dem vierten Rang.