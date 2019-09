Der 1. FC Nordwalde hat sich beim Schlusslicht Skiclub Rheine schadlos gehalten und mit 1:0 (0:0) gewonnen. „Einen Schönheitspreis gibt es dafür bestimmt nicht. Aber egal, Hauptsache drei Punkte geholt“, kommentierte Trainer Bernd Hahn .

Die ersten 45 Minuten verliefen völlig unspektakulär. Die Hausherren ordneten sich tief an und wollten den FCN locken, damit sie ihre Spitzen Maganga und Gomes in Aktion bringen konnten. Doch diesen Gefallen tat ihnen der FCN nicht, der seinerseits Schwierigkeiten in der Offensive hatte.

„Irgendwie gab die Anlage beider Teams kein besseres Spiel her“, entschuldigte sich Hahn ein wenig. In einer chancenarmen Partie gelang es nur Steffen Braun , aus einer Möglichkeit Kapital zu schlagen: Nach einem langen Abschlag von Torwart Sascha Woestmann weit in die andere Hälfte unterlief ein Skiclub-Verteidiger den Ball. Braun roch Lunte und traf per Lupfer (59.).

1. FC Nordwalde: Woestmann – Dömer, Jostarndt, Hols, Markfort – Soller, Godt (81. Rohlmann) – Mocciaro (60. Schoo), Sommer (73. Hölscher), Heinze – Braun.

Tor: 0:1 Braun (59.).