Die Kirmes in Nordwalde ist abgefeiert, jetzt steht für die FCN-Fußballer wieder der Punktspielbetrieb im Fokus. Gegner im heimischen Sparkassenstadion ist am Sonntag Aufsteiger Vorwärts Wettringen II.

„Wir sind spielerisch nicht richtig im Fluss“, gibt Trainer Bernd Hahn eine Wasserstandsmeldung ab. „Daher müssen wir über den Kampf und die Laufbereitschaft kommen. Wir genießen Heimrecht, und deshalb müssen drei Punkte geholt werden. Daran führt kein Weg vorbei.“

Laut Hahn mache sich das schlechte Wetter derzeit bemerkbar, denn zu den verletzungsbedingten Ausfällen (Lenger, Mocciaro, Hölscher) kommen die Verschnupften und Erkälteten. Doch deswegen will der Coach kein Fass aufmachen. Er betont: „Wir haben genug gute Jungs im Kader, die auf mehr Spielzeit drängen und sich empfehlen wollen.“

Dabei denkt er zum Beispiel an die beiden Mittelfeldakteure Marko Rohlmann und Tim Sommer, die alles mitbringen, was ein guter A-Liga-Kicker braucht. Rohlmann könnte am Sonntag für Stabilität auf der Doppelsechs sorgen, Sommer ist eher ein Mann für die Acht oder Zehn.