Der 1. FC Nordwalde hat seine augenblicklich gute Verfassung mit einem 5:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine II bestätigt. Trainer Tim Lambers war jedoch anschließend darauf bedacht, seine Jungs nicht in den Himmel zu loben.

„Die erste Halbzeit war nur wirklich nicht das Beste, was wir je gespielt haben. Wir hätten zur Pause nicht unbedingt zu führen brauchen“, erinnerte der Coach an einen Lattentreffer der Gäste und ein mögliches 1:2, das kurz vor der Pause nicht anerkannt wurde. Dass die Blauen mit einem 2:0-Vorsprung die Seiten wechselten, lag an einem schulbuchmäßigen Kopfball von Simon Markfort (18.) und einem von Julian Schoo vollendeten Konter (36.).

Im zweiten Durchgang wurde die Partie zu einer einseitigeren Angelegenheit. „Wir hatten einfach mehr Dampf als die Eintrachtler, die körperlich nachließen“, analysierte Lambers, warum Dennis Heinze, Michael Dömer per Freistoß und nochmal Schoo das Ergebnis auf 5:0 ausbauen konnten.

1.FCNordwalde: Woestmann – Grummel, Grimme, Markfort, Dömer – Godt, Lenger (59. Lenger) – Schoo, Bingold, Hölscher (46. Braun) – Heinze.

Tore: 1:0 Markfort (18.), 2:0 Schoo (36.), 3:0 Heinze (58.), 4:0 Dömer (73.), 5:0 Schoo (86.).