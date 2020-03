Auf der Jahresversammlung des 1. FC Nordwalde freute sich der Erste Vorsitzende Heiner Brinkmann über die Anwesenheit von 70 Mitgliedern und teilte mit, dass pünktlich zum Herbst 2019 die neue Flutlichtanlage auf dem Nebenplatz in Betrieb genommen worden sei, die überwiegend durch Eigenleistung erstellt wurde und den Trainingsbetrieb extrem entlaste. Auch wurde im November 2019 der geplante Windschutz mit einer Größe von 20 x 2,8 m fertiggestellt, worüber sich besonders die Zuschauer gefreut haben.

Brinkmann lobte die vier Nordwalder „Kids-Tage“ mit einer Teilnahme von über 70 Kindern. Sein Dank ging an Jan Schellhowe und Vanessa Böhmer für die Organisation sowie an die Spieler der ersten Mannschaft, die diese Veranstaltung als Trainer mitgetragen haben.

Roger Fleige berichtete über den Saisonverlauf der Senioren: „Für die Saison 2020/21 konnte mit Andre Wöstemeyer unser Wunschkandidat als neuer Trainer der ersten Mannschaft verpflichtet werden, der zusammen mit Tim Lambers in der Verantwortung steht.“ Anschließend berichtete Verena Böller von den Damen, die in 2019 den Abstieg aus der Bezirksliga in Kauf nehmen mussten, aktuell Platz fünf in der Kreisliga belegen und zur Zeit die beste Abwehr der Liga stellen. Aufgrund des dünnen Kaders stehe für die neue Saison das Ziel im Vordergrund, überhaupt eine Mannschaft zu stellen.

Helmut Brüntje und Jan Schelhowe hoben in ihrem Jugendbericht hervor, dass der FCN mit 13 Teams mit über 45 Trainern und Betreuern aktiv sei. Hervorzuheben sei der erste Platz der E II sowie der dritte Platz der E I bei den Hallenkreismeisterschaften. Der Geschäftsführer Alte Herren, Carsten Weßeling berichtete, dass die AH über 80 Mitglieder stark seien, wovon die Hälfte aktiv am Spielbetrieb teilnehme.

Benedikt Esseling (Finanzen) trug transparent die Haushaltslage des FCN vor. In diesem Jahr wurde aufgrund der hohen Investitionen ein kleines Minus ausgewiesen. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde durch die Versammlung die Entlastung des Vorstandes und der Kassierer bestätigt.

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen, es erfolgte lediglich ein Tausch bei den Geschäftsführern Junioren, da Helmut Brüntje die Führung der Jugendabteilung in jüngere Hände legen wollte. So wurde Guido Hölscher als Geschäftsführer und Helmut Brüntje als sein Stellvertreter gewählt.

Die weiteren Vorstandsmitglieder Heiner Brinkmann (Vorsitzender), Roger Fleige (Geschäftsführer Senioren), Benedikt Esseling (Finanzen), Carsten Weßeling (Alte Herren) sowie Tobias Jostarndt (Beisitzer) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.