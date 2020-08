Bei hochsommerlichen Temperaturen schmiss Nordwaldes Trainer Andre Wöstemeyer seine Hintermannschaft ins kalte Wasser: Ohne langes Einstudieren ließ er mit Dreierkette verteidigen, was gut umgesetzt wurde. Und auch vorne herum wusste der 1. FCN zu gefallen. Max Floer (29.) und Nicolas Mocciaro (47.) verwerteten zwei Chancen eiskalt. „Das war schon alles in Ordnung so. Wir haben uns einige Möglichkeiten erarbeitet und insgesamt ein gutes Pensum heruntergespielt. Das war bei dem heißen Wetter nicht selbstverständlich“, lobte Wöstemeyer.