Am Wochenende ging in Steinfurt das zweite NRW-Ranglistenturnier über die Bühne. Ausrichter war eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus dem Kreissportbund und der Badmintonabteilung des SC 28 Nordwalde.

Das Turnier stand unter den erschwerten Bedingungen der Hygieneschutzverordnungen der aktuellen Corona-Auflagen. Die Arbeitsgemeinschaft hatte sich bereits im Spätsommer 2019 für dieses Turnier beworben und auch schon im Herbst den Zuschlag bekommen. Ob das Turnier durchgeführt werden konnte, stand lange Zeit auf der Kippe. Erst in den vergangenen Wochen wurde klar, dass unter Auflagen in den Turnierbetrieb zurückkehrt werden kann.

Dieses Ranglistenturnier war das erste bundesweit nach dem Lockdown im März. Es konnten Wertungspunkte für die Ranglisten des Deutschen-Badmintonverbandes gesammelt werden. Daher war das Turnier mit Kaderathleten aus der ganzen Republik hochrangig besetzt.

Das war auch der Grund einer gewissen Anspannung bei den Verantwortlichen. Schließlich guckte Badminton-Deutschland auf diesen Wettbewerb. Doch alles funktionierte. Die wenigen Zuschauer, die Athleten und deren Betreuer hielten sich an die Auflagen zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz, an die Abstandsregelung und an die entsprechenden Wege in den Verkehrsflächen oder auf und an den Spielfeldern.

Das Feld war gespickt mit den Topathleten der Altersklassen U 17 und U 19. Daher war es nicht verwunderlich, dass einige Partien auf sehr hohem Niveau auch mal die einkalkulierte Spielzeit von 30 Minuten deutlich überschritten.

Der SC 28 Nordwalde stellte mit Victoria Südbeck als einziger Verein aus dem Kreis Steinfurt seine beste Spielerin. Südbeck belegte im U-17-Mixed mit ihrem Partner Colin Kuprianow einen sehr guten siebten Platz. Die gleiche Platzierung erreichte die Nordwalderin im U-19-Mädchendoppel mit Iliana Mertzou.

„Beide Ergebnisse sind in Anbetracht der Stärke des Feldes sehr gut“, lobte Verbandsjugendwart Hans-Bernd Ahlke aus Nordwalde. Im Gesamtergebnis konnten sich überall die Topathleten durchsetzen, es gab keine Überraschungen auf dem Siegerpodest.

Alle sprachen nach dem letzten Ballwechsel am Sonntagnachmittag dem SCN und dem Kreissportbund ihren Dank für die Arbeit aus und waren froh, dass wieder gespielt wird.